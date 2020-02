La Biblioteca Municipal de Roda de Berà posa en marxa el club de lectura de còmic

Al llarg dels últims anys, la Biblioteca ha anat creant diferents clubs per apropar la lectura a tots els públics

Clubs per fomentar la lectura

El passat dimarts, a partir de les sis de la tarda, la Biblioteca Municipal de Roda de Berà va acollir la presentació de la novel·la gràfica Yo, gorda, de la premiada il·lustradora internacional Meritxell Bosch.Aquesta va ser la primera obra que s’analitzarà al nou club que la Biblioteca ha posat en marxa, el club de lectura de còmic, el qual es reunirà el tercer dimarts de cada mes a la tarda i serà conduït per Meritxell Bosch. La primera sessió tindrà lloc el 17 de març i les persones que estiguin interessades en formar-hi part es poden apuntar a la Biblioteca.Al llarg dels últims anys, la Biblioteca ha anat creant diferents clubs per apropar la lectura a tots els públics. El primer d’ells va ser el club de lectura de novel·la, conduït per Cristina Serrano, a través del qual un dilluns al mes es reuneixen per analitzar una novel·la escollida i que tots han llegit amb anterioritat a la cita.El següent en posar-se en marxa va ser el club de lectura jove. Conduït per Lita Bernete, un grup de joves de 12 a 17 anys llegeixen una mateixa novel·la per després, un dimecres al mes, reunir-se i parlar de l’obra.El club llegir teatre, conduït per Josepa Figueras, alcaldessa de la Nou de Gaià, des de fa tres anys analitza cada mes una obra de teatre diferent.Finalment, el book club és un club de lectura en anglès que serveix als participants per practicar l’speaking en anglès un divendres al mes. Està conduït per Cecilia De L’herbe.