Els Premis InJUè Emprèn Dipta fomenten l'esperit emprenedor dels més joves

L’Institut Joan Guinjoan, l’Escola Santa Teresa de Jesús, l’Institut Jaume Huguet i l’IES Jaume I han estat els guanyadors

Actualitzada 19/02/2020 a les 16:40

Un total de 325 alumnes d'11 centres educatius d'arreu del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès han participat en la primera edició dels Premis InJUè Emprèn Dipta.cat, impulsats per la Diputació de Tarragona conjuntament amb la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgili amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior. L’Auditori Diputació de Tarragona ha acollit l’acte que ha comptat amb la presència del diputat delegat d’Ocupació i Emprenedoria, Francesc Barbero, i el director de la Càtedra d’Emprenedoria de la URV, Xavier Càmara, que junt amb l’Adrià Garcés de Petits Enginyers ha encoratjat els assistents amb la xerrada ‘Totes i tots podem ser emprenedors i emprenedores’.L’alumnat dels diferents centres, que ha rebut sessions formatives especialitzades de la mà de Petits Enginyers, ha treballat per presentar un total de 63 projectes. L’Institut Joan Guinjoan (Riudoms) ha estat el guanyador de la categoria ESO amb un projecte que desplaça les zones d’aparcament de primera línia de platja tot fomentant el transport públic. En la categoria Batxillerat, l’Escola Santa Teresa de Jesús (Tarragona) ha guanyat el premi amb el plantejament d’un llibre didàctic i una aplicació de mòbil amb jocs per motivar la neteja de platges i la cura del medi ambient. Els alumnes de l’Institut Jaume Huguet (Valls) han estat els guardonats en la categoria Cicle Formatiu de Grau Mitjà amb el projecte d’una cooperativa que fomenta els àpats de quilòmetre zero, l’activitat física i les noves tecnologies. En la categoria Cicle Formatiu de Grau Superior, l’alumnat de l’IES Jaume I (Salou) s’ha emportat el premi pel projecte d’una plataforma mòbil que posa en contacte propietaris d’horts amb persones que volen viure l’experiència de ser pagès.Els quatre projectes guanyadors rebran un premi de 1.000€ que els centres educatius podran destinar a la realització d’activitats que fomentin l’emprenedoria, com visites a fires, xerrades divulgatives o cursos formatius. A més, també s’han lliurat quatre reconeixements, un per a cadascuna de les categories, a l’Institut Joan Guinjoan (Riudoms), l’Institut Baix Camp (Reus), l’Institut Jaume Huguet (Valls) i l’Institut de l’Ebre (Tortosa). Els alumnes guanyadors rebran assessorament tècnic durant un any per part de la Diputació de Tarragona i les entitats col·laboradores per tal de desenvolupar el projecte guanyador.Aquest certamen pretén despertar l'esperit emprenedor dels més joves, el compromís social i la capacitat de creació d'idees amb el plantejament de reptes a la comunitat estudiantil basats en temàtiques definides per agents claus del territori com són el sector agroalimentari i el sector turístic. A més, els Premis InJUè Emprèn Dipta.cat volen impulsar una economia territorial basada en el coneixement, que s’ajusti millor als potencials d’innovació i que afavoreixi iniciatives estudiantils que ofereixin millores potencials i idees innovadores a la demarcació.