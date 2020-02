Alumnes de català de Reus, l'Hospitalet i Cambrils commemoren el Dia Internacional de la Llengua Materna

L’alumnat de Reus ha guarnit el CNL amb les paraules hola i adeu en les seves llengües

El 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna. Per celebrar-ho, el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura ha organitzat diverses activitats amb el seu alumnat sobretot de nivell Bàsic i Elemental.En el cas de Reus, des de dilluns les portes del CNL estan guarnides amb unes fitxes que contenen les paraules hola i adeu en les vint-i-cinc llengües que parla l’alumnat dels cursos, el nom d’aquesta llengua i la situació al mapa: àrab, wòlof, espanyol, amazic, portuguès, persa, gallec, anglès, francès, panjabi, belarús, guaraní, rus, ucraïnès, urdú, romanès, letó, albanès, mam, aragonès, eusquera, georgià, txec, moore i xinès.El dimarts 18 la Valeriya Solodarenko, alumna de l’Intermedi 2 de Cambrils, que és ucraïnesa, i la Ishatdeep Kaur, de l’Índia i parlant de panjabi, van participar al costat d’altres alumnes del CNL de Tarragona, l’Escola Oficial d’Idiomes i el Servei Lingüístic de la URV en l’acte de celebració als Serveis Territorials de Cultura a Tarragona presidit per Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística.Enguany els participants van explicar falsos amics (és a dir, paraules o expressions que tenen una semblança en la forma amb una altra d'un altre idioma encara que en cada llengua el significat és diferent) en les seves llengües d'origen i en català per mostrar el que signifiquen, amb la voluntat de visibilitzar les llengües maternes dels aprenents de català del Camp de Tarragona. En l’acte s’hi va poder sentir rus, sard, anglès, eusquera, panjabi, ucraïnès, vènet i castellà, a més de català.Durant la setmana, a les classes de Cambrils de nivell Bàsic i Elemental es passa un vídeo que va elaborar el Servei Local de Català el 2017 en què diversos alumnes llegeixen en la seva llengua materna (minoritària i sovint minoritzada) fragments adaptats del Manifest sobre la Diversitat Lingüística de la UNESCO: guaraní, amazic, tagal, moldau, belarús, eusquera, gallec i català.I finalment dijous l’alumnat dels cursos de català que el CNL i l’Ajuntament organitzen a l’Hospitalet de l’Infant visitarà l’emissora de la vila i participarà en un programa de ràdio on també faran sentir les seves llengües.El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra anualment des de l'any 2000 per promoure la diversitat lingüística i cultural i el multilingüisme.La data vol recordar aquest dia de 1952, quan estudiants que es manifestaven en reconeixement de la seva llengua, el bangla, com una de les dues llengües nacionals del que era el Pakistan en aquell moment, van morir per trets de la policia de Dhaka, capital actual de Bangladesh.