Inauguració a l'Hospital Joan XXIII de la primera exposició itinerant sobre ostomia

Què és una ostomia?

Aquest dimarts 18 de febrer s’ha inaugurat al vestíbul de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona una exposició de fotografies sobre el projecte d’humanització promogut per GESTO (grup integrat per professionals d’infermeria estomaterapeutes de Catalunya i Espanya) i Hollister (laboratori que desenvolupa, fabrica i comercialitza productes i serveis per a la cura de la salut en ostomia i continència) per donar visibilitat i humanitzar l’atenció sanitària en ostomia.La primera exposició itinerant a Espanya sobre ostomia mostra i explica 14 històries de persones ostomitzades i el suport que reben de professionals d’infermeria.L’estomaterapeuta de l’Hospital Joan XXIII, Maria Teresa Solé, ha explicat en què consisteix l’ostomia i el procés d’acceptació dels pacients. En aquest sentit, «estar ostomitzat és una solució a un problema més gran que ens permet seguir amb les nostres vides. Des de la meva experiència com a persona ostomitzada, cal poder veure a persones que han passat per les mateixes dificultats i que han aconseguit superar-les amb èxit. Espero que aquesta exposició serveixi per normalitzar l’ostomia i el fet de portar una bossa. Ningú hauria de sentir-se sol en aquest camí », ha explicat Imma Alba, una de les protagonistes de les 14 històries.A Espanya hi ha més de 70.000 pacients ostomitzats i cada any es produeixen més de 14.000 nous casos.L’ostomia és una intervenció quirúrgica que el seu objectiu és crear una comunicació artificial entre una víscera i l’exterior a través de l'abdomen per conduir els fluids corporals, matèria fecal, urinària o secrecions de l'organisme. Pot ser permanent o temporal. En general, es realitza a l’intestí prim, a l’intestí gros i en les vies urinàries.