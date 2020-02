Paella de germanor per Santa Àgueda a Roda de Berà

Per primer any es va obrir a la participació dels homes

Actualitzada 06/02/2020 a les 10:27

Cada 5 de febrer ja és una tradició que les dones de Roda de Berà es reuneixin al Casino Municipal per gaudir d’una paella de germanor. Enguany, però, no ha estat del tot així, atès que l’Ajuntament va decidir que a partir d’ara la participació també estarà oberta als homes. En aquesta primera ocasió no ha estat molt significativa, amb tan sols quatre homes, però el consistori espera que amb el pas de les properes edicions la implicació masculina sigui major.Va estar organitzada per l’Associació de Dones 'Kom-tu' i per l’Ajuntament, i preparada per la cuinera Florita Nieto, acompanyada per Satur Pérez, Maria Montoliu, Ángeles Chacón, Charo Alborch, Teresa Vargas, Aurelio Guerra i per les regidores Teresa Ferré i Rosana Dorantes, amb nou quilos d’arròs, tres conills, tres pollastres, tres quilos de costelles, i verdures variades.El preu del tiquet, de tres euros per a les sòcies de l’entitat i quatre euros per al públic general, va incloure també una amanida, vi, aigua, les postres i música en directe.