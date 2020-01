La Biblioteca Municipal premia els usuaris més actius de l'últim any

En el marc de la celebració de la festa major d'hivern

Actualitzada 16/01/2020 a les 17:06

Adults 1r Premi - Raquel Suñé Vázquez

Adults 2n Premi - Miguel Ángel Arjona Moreno

Juvenil 1r Premi - Safa El Goumri

Juvenil 2n Premi - Safia Iaki Badaoui

Infantil 1r Premi - Jan Jordana Ribera

Infantil 2n Premi - Laia Galván Ortiz

Emi Guasch Pujolà, per la seva col·laboració en tasques de foment de la lectura

Santi Sabaté Ferran, per la seva col·laboració per difondre la il·lusió per la màgia

Núria Ruiz, per la seva implicació en la divulgació de la ciència

Com cada any, dins la celebració de la Festa Major d'hivern, aquest dimecres 15 de gener la Biblioteca Municipal de Constantí ha fet entrega dels Premis als Superlectors, un gest de reconeixement a l’activitat lectora dels usuaris més actius.Els lectors guardonats en aquesta edició han estat:En la categoria adults:En la categoria juvenilEn la categoria infantilD’altra banda, des de la Biblioteca s’ha fet un reconeixement a la tasca desinteressada que realitzen els col·laboradors per fomentar i promocionar la lectura. Enguany, aquest reconeixement ha estat per:Després de l’entrega de premis va tenir lloc l’activitat «Contes per adults», a càrrec de Carles Alcoy, sota el títol «Veïns i veïnes, històries que podrien no ser de Constantí».