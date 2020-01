Alumnat de 4t d'ESO de l'INS Baix Camp participen en intercanvis amb França i Canadà

L'objectiu és posar en pràctica l’aprenentatge del francès que han estat fent durant el curs

Actualitzada 14/01/2020 a les 15:23

Dos alumnes de 4t d’ESO de l'Institut Baix Camp de Reus han marxat aquest mes d'intercanvi cap a França i el Québec per posar en pràctica l’aprenentatge del francès que han estat fent durant l'ESO.L'Institut Baix Camp participa per tercer any consecutiu en el Programa d’intercanvi d’alumnes de sis mesos Catalunya-Quebec gestionat pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’organisme del Quebec Education Internationale. Aquest programa d’intercanvi te una durada de sis mesos.Pel que fa al programa de mobilitat individual d’alumnes amb l’Académie de Grenoble és el primer cop que hi participa el centre i té una durada de quatre setmanes.