La costa més autèntica

17/11/2021 a les 15:59

Tanca els ulls. Ho sents? És la remor de les onades, tranquil·les, que acaronen la platja. Ara, obre'ls i deixa que el blau intens del mar i del cel t'enlluerni. Gaudeix del moment. Ets en un petit paradís. Ets a la costa de les Terres de l'Ebre. Aquest racó del Mediterrani eleva l'essència del mare nostrum a la màxima expressió amb petites cales, amagades entre penya-segats de roca vermellosa i boscos de pi, i infinites platges de sorra fina i daurada, d'una riquesa natural incalculable.

Hi ha moltes maneres de submergir-te en els més de 100 quilòmetres de litoral ebrenc. Pots fer-ho al teu aire. Pots preguntar als locals, que segur que t'aconsellaran i et guiaran durant la teva descoberta. Pots practicar tota mena d'esports aquàtics, com el caiac, el pàdel surf o el kitsurf, la vela, l'snorkel o el submarinisme. També pots fer una ruta de nord a sud, seguint els camins de ronda inclosos en el GR-92, que et permetran endinsar-te progressivament en terres ebrenques mentre et deixes captivar pels seus contrastos.

Si optes per aquesta última opció, la primera localitat que et trobaràs és l'Ametlla de Mar. Una de les quatre viles marineres ebrenques, juntament amb l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, l'Ametlla compta amb un bon grapat de cales tranquil·les d'aigües cristal·lines on evadir-te de tot. Si segueixes en direcció sud, arribaràs a l'Ampolla, des d'on podràs contemplar la silueta que dibuixa el golf de Sant Jordi i que és la porta d'entrada al Delta.

El paisatge canvia i el litoral de roca i cales dona pas a la joia que és el Delta. Les dunes de la Punta del Fangar juguen amb el vent i, amb el far, creen una estampa tan preciosa, que sembla irreal. La natura més autèntica i, de vegades salvatge, es mostra en indrets com la platja de la Marquesa, la dels Eucaliptus o la fràgil però impressionant barra del Trabucador, un estret istme entre la badia dels Alfacs i el Mediterrani. Sense adonar-te'n ets a Sant Carles de la Ràpita, una altra de les viles on respirar l'esperit de la gent de mar i gaudir de tota mena d'activitats. La darrera parada del teu viatge et durà a les Cases d'Alcanar. Aquest barri mariner, amb les seves casetes blanques i les platges de còdols, com la de la Marjola o platja verge de la Platjola, et sorprendrà.