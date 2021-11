Caràcter, tradició i innovació al teu plat

La riquesa de l'entorn omple de matisos la gastronomia i els vins del Camp de Tarragona

17/11/2021 a les 15:59

Embadaleix-te amb la fantasia de colors i textures que perceps en cada plat. Captiva't per les olors i els records que aquestes desperten. Somriu en gaudir d'una bona conversa. Escolta els sons de les copes en brindar pel moment present. Mos a mos, glop a glop, afluixa el ritme i deixa't endur per una cuina que és sol, mar, muntanya, innovació, caràcter, calma, tradició, vida.

Els principis de l'Slow Food i el respecte pel producte defineixen la gastronomia de la Costa Daurada. El peix i el marisc que arriba cada dia a les llotges és un dels indispensables, sigui en cassoletes o en deliciosos arrossos i fideus rossejats. L'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana i el seu inconfusible gust arbequí no pot faltar. Tampoc poden fer-ho els fruits secs, i especialment les avellanes, que compten amb la denominació d'origen Avellana de Reus. Però és amb la millor ametlla marcona amb la qual es fan dos dolços típics: els carquinyolis de l'Espluga de Francolí i el Menjablanc de Reus.

Aquestes propostes es mariden amb el veritable tresor del territori: els seus vins. A la Costa Daurada s'hi agrupen sis denominacions d'origen, cosa que mostra la diversitat de matisos que l'entorn deixa en ells. Al Priorat, les muntanyes de pedra calcària i les vinyes plantades en terrasses sinuoses no només ens ofereixen uns paisatges esplèndids, sinó també uns vins reconeguts arreu. En altres indrets com el Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès o el Baix Camp, aquest cultiu ens deixa un paisatge de ceps plantats en planes i turons que es poden recórrer a peu mentre es degusta una copa de vi i s'aprèn, de la mà dels productors, com la vinya ha articulat tot un estil de vida.

Inspira't i descobreix les experiències que pots fer consultant el mapa enogastronòmic de la Costa Daurada a costadaurada.info/enogastronomia.