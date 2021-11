La petjada d'antigues civilitzacions en Tarragona

Mentre rondes per segles d'història es poden trobar gladiadors, monjos medievals i mecenes

17/11/2021 a les 16:00

Com si fossis un veritable viatger en el temps que ha sortit d'una novel·la de ciència-ficció per a descobrir el llegat d'antigues cultures i civilitzacions. I tot en ple segle XXI i sense moure't de la Costa Daurada. Aquí, els vestigis del passat s'entrellacen en la vida present permetent-te descobrir en cada petit racó la petjada dels homes del paleolític fins als visigots, passant per ibers i romans han deixat al territori.

Si recules molt enrere en el temps, aniràs a parar a l'Espluga de Francolí. A les seves coves podràs veure la llar dels primers pobladors de la zona. Aquells primers humans van anar confeccionant formes de vida cada cop més complexes que fan desembocar en tota una sèrie de poblats ibers. Un dels més destacats és la Ciutadella Ibèrica de Calafell; un recinte singular que combina les troballes arqueològiques amb la recreació per a mostrar com era un assentament iber.

En el teu particular viatge en el temps, et tocarà fer parada i fonda en una època que va suposar un abans i un després. Una època de gladiadors i centurions. Una època on només Roma li podia fer ombra al territori. La ciutat de Tarragona és l'emblema de la romanitat. Ara bé, Tarraco estenia la seva magnificència més enllà de les muralles de l'antiga urb i monuments com el seu arxiconegut Amfiteatre. Mostra d'això en són alguns dels elements que avui en dia es poden visitar com la vil·la de Centcelles a Constantí, la vil·la dels Munts, a Altafulla, a tocar de mar, o el Pont del Diable.

A poc a poc, vas avançant en el temps i de sobte, canvies de mil·lenni i et plantes en un període de clarobscurs, on tres monestirs van ser el bressol de la cultura i del poder a tota la zona. Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges (Lleida) pertanyien a l'orde del Cister i ja a l'edat mitjana conformaven la Ruta del Cister, un itinerari que d'aleshores ençà ha portat molts visitants al territori. El punt d'inici és Santes Creus. És l'únic que no té vida monàstica i això et permetrà accedir a molts espais interiors que habitualment estan vedats. La següent parada és Poblet, centre neuràlgic de la Corona d'Aragó i des de 1991 Patrimoni Mundial per la UNESCO. El punt final és a Vallbona de les Monges, l'únic dels tres monestirs femení i que ha conservat la comunitat ininterrompudament durant més de 800 anys.

Hi ha dos monestirs més, únics i singulars, que no pots perdre't, viatger en el temps. Un d'ells és la Cartoixa d'Escaladei. Fundat a finals del segle XII en plena reconquesta, la cartoixa va convertir-se en el senyor feudal d'un vast territori que ocupava tot l'actual Priorat. La riquesa que van acumular els va permetre una remodelació arquitectònica de la qual avui només se'n conserva part de la façana principal. Les desamortitzacions i els saquejos van deixar-lo abandonat fins fa unes dècades, quan gràcies a nombroses intervencions, s'ha pogut comprendre com era la vida en aquest inexpugnable racó de món.

L'altre que no et pots perdre és el Castell Monestir d'Escornalbou. Durant segles fou el centre de la baronia que duu el mateix nom. Després de quedar abandonat, el diplomàtic i egiptòleg reusenc Eduard Toda el va adquirir i reformar a principis del segle XX per convertir-lo en la seva residència. De l'antic monestir va mantenir l'església i el claustre, que va ser reformat com a jardí des d'on contemplar una de les millors vistes de les comarques de Tarragona.

Has rondat per segles d'història i, sense adonar-te'n, has acabat gairebé a tocar del present, en un moment marcat per les aspiracions de la burgesia. Podràs conèixer el seu tarannà reflectit en les façanes modernistes de les seves cases. Reus, bressol del Modernisme, compta amb una ruta on en veuràs una trentena. Ara bé, si vols transportar-te per complet a l'època, hauràs de travessar les portes de Casa Navàs i quedar-te bocabadat amb el virtuosisme i la fantasia que omplen cada una de les estances d'una de les joies modernistes de tota Europa.