Alcover: passat medieval, fòssils i una natura de conte

La natura és un dels valors principals del terme d'aquest municipi de l'Alt Camp

Actualitzada 15/11/2021 a les 17:42

Més enllà de les propostes festives i culturals que s'hi organitzen, el poble d'Alcover i el seu entorn natural mereix ser descobert a fons, sigui quina sigui l'època de l'any.

El centre històric guarda atractius com l'Església Vella. D'estil romànic, només se'n conserven restes de l'absis, d'alguns arcs i de la rosassa, que permeten imaginar com era el temple. Dins del nucli antic del poble, hi podem trobar altres edificacions rellevants repartides per carrers i places. Cal aturar-se a la plaça Nova. L'espai acull l'ajuntament i altres cases d'interès arquitectònic i en destaca sobretot el fet d'estar porticada. No es pot marxar d'Alcover sense haver visitat l'Església Nova, que es caracteritza pel seu campanar inacabat; una peça clau en l'skyline alcoverenc. Un altre imperdible és el Museu, on podem veure fòssils marins del triàsic únics al món.

Ara bé, si hi ha un element que atreu visitants a Alcover és la seva natura. Enclavat a les Muntanyes de Prades, el poble té un dels indrets més captivadors de la zona, la Vall del Glorieta. Caminar per aquest entorn natural transporta cap a un món màgic i arribar a l'arxiconegut Niu de l'Àliga es converteix en el millor regal que un senderista pot rebre en una excursió.