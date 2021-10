La ciutat de Tarragona a cau d'orella

'Veus de dona a Tarragona', és una ruta literària per la ciutat a través de les paraules de tretze escriptores

Actualitzada 22/10/2021 a les 16:22

Passejar pel carrer Merceria acompanyats de la veu de Margarida Aritzeta, que ens llegeix un fragment de la seva novel·la Rapsòdia per a un mort (2018). Abocar-se al Balcó del Mediterrani i escoltar com l'Olga Xirinacs descriu aquest paratge a Música de cambra (1982). Recórrer la Rambla Nova i sentir la Tarragona gravada (2019) de la Lurdes Malgrat.

Aquesta és l'essència de Veus de dona a Tarragona, una ruta literària per la ciutat de la mà de tretze escriptores, que a través d'una website reciten fragments de les seves obres, amb la singularitat que els fragments escollits estan vinculats a cadascun dels espais proposats. Es tracta d'una iniciativa de professionals de l'àmbit educatiu de quatre centres de les comarques tarragonines: l'Institut de Constantí (Constantí), l'Institut Antoni de Martí i Franquès (Tarragona), l'Institut Tarragona (Tarragona) i l'Institut Ramon de la Torre (Torredembarra), que s'ha presentat aquest mateix dijous 21 d'octubre.

La proposta s'articula a través de l'obra de tretze autores: Montserrat Abelló, Noemi Bagés, Mònica Batet, M. Aurèlia Capmany, Maria Domènech, Roser Guasch, Lurdes Malgrat, Josepa Massanés, Cinta Mulet, Isabel Ortega, Montserrat Palau i Olga Xirinacs. Els usuaris de la ruta poden fer-la de forma presencial, anant a cada punt i buscant a la website les referències literàries corresponents, o bé directament de manera virtual. Els textos es poden llegir o ser escoltats, perquè cada autora apareix en un petit vídeo recitant-lo. En el cas de les escriptores que ja no hi són, els textos són recitats pels alumnes que han col·laborat en el projecte. Cada autora és present a la ruta amb tres textos, però també se'n poden escoltar d'altres recitats per alumnes i que també apareixen escrits a la web.

Aquest passeig literari es pot fer també de manera inversa, és a dir, triant una escriptora i llegint els espais als quals se l'ha vinculat.

A la web de Veus de dona a Tarragona (ja.cat/veusdedona) també hi ha propostes d'itineraris, com ara Rambla amunt fins a tocar ferro; Als voltants de la Catedral o Tocant l'aigua. Cadascuna es mostra amb un llistat de punts on cal fer aturada i l'autora que cal escoltar en aquell indret.