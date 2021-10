Un paradís senderista per descobrir

Del 22 al 24 d'octubre se celebra el primer Festival Senderista de les Muntanyes de Prades

Actualitzada 14/10/2021 a les 21:05

Organitzat per la revista Descobrir Catalunya, el Festival Senderista és un conjunt de propostes per conèixer les Muntanyes de Prades a través d'activitats i rutes guiades. Es tracta, segons detallen els organitzadors, d'una proposta que neix per reivindicar aquest territori, que defineixen com un paradís pels amants del senderisme. A la vegada, la reconeguda revista vol fer també un reconeixement i una reivindicació a la importància de les empreses de guiatge i dels guies que en formen part.

A la pràctica, el Festival s'estructura a través d'un programa d'activitats proposades en diversos pobles de les Muntanyes de Prades, que arrencarà la tarda de divendres 22 d'octubre i s'allargarà fins a la tarda de diumenge 24. Les propostes tenen com a objectiu la descoberta del patrimoni natural, però també inclouen la gastronomia, la fotografia o la cultura llegendària. Així per exemple, hi ha un Guiatge musical al Mas del Paisan de Mont-ral, una sortida nocturna amb llegendes, vins i estels per Vilanova de Prades, una ruta amb marxa nòrdica i tast de vins per Poblet o una experiència astronòmica al Parc Astronòmic de Prades.

Cada sortida, amb el tastet inclòs, té un preu de 15 euros (a partir dels 16 anys. Fins als 15 anys és de 3 euros). Els organitzadors assenyalen que totes les activitats són accessibles per al públic familiar, amb la voluntat de començar a forjar ara els senderistes del futur.

Recentment Descobrir Catalunya ha impulsat un manifest en què es reclama, entre altres qüestions, incorporar els criteris de sostenibilitat en les polítiques de turisme o promoure el turisme de proximitat com a objectiu de país. El Festival Senderista s'emmarca dins dels paràmetres de la Carta Europea de Turisme Sostenible per reforçar els valors de la sostenibilitat, la cura i el civisme en el paisatge.

El projecte s'ha dut a terme amb la participació dels Consells Comarcals de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp, i recull, a més de les propostes detallades, un complet catàleg d'activitats, allotjaments i restauració vinculats al territori de les Muntanyes de Prades. Tot plegat es pot consultar a la pàgina web del Festival (www.festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat)