Torrent defensa la reindustrialització de Catalunya per «ajudar a l'equació social i territorial»

L'IDECE es reivindica en el trentè aniversari com un organisme per impulsar el desenvolupament de les Terres de l'Ebre

Actualitzada 18/11/2023 a les 17:28

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha defensat aquest dissabte el model de reindustrialització de Catalunya per «ajudar a l'equació social i territorial». Torrent ha insistit en la recuperació del pes industrial del país que s'havia anat perdent al llarg dels anys per la manca d'una política industrial «prou decisiva o encertada». En aquesta línia, Torrent ha tret pit del pacte nacional de la indústria com una proposta amb un «horitzó que s'escampa arreu».



En el marc de la commemoració dels trenta anys de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), el conseller d'Empresa i Treball ha posat en valor l'organisme com una eina «aglutinadora de consensos» a l'hora d'impulsar el desenvolupament integral del territori. En la mateixa línia, Torrent ha remarcat que el Govern compta amb reptes compartits arreu del país, però «especialment» a les Terres de l'Ebre.



Segons Torrent, existeixen accions específicament dirigides per reindustrialitzar les comarques ebrenques. Concretament, ha fet referència als sis projectes empresarials que es desenvoluparan a les Terres de l'Ebre després de ser beneficiaries d'ajudes de la línia de subvencions a noves inversions industrials i que garantiran fins a 600 llocs de treball al sector.



En clau ebrenca, Torrent també ha parlat de casos com els de les companyies Florette o Kronospan per exemplificar l'atracció de capital estranger en aquest sector. «Aquells que volen establir projectes a Europa es miren amb molt bons ulls Catalunya i particularment les Terres de l'Ebre», ha asseverat.



Amb la mirada posada en els consensos

L'actual directora de l'IDECE, Norma Pujol, ha destacat el paper de l'organisme a l'hora de crear consensos en àmbits com la cultura, el turisme, l'economia, la innovació o la sostenibilitat. Pujol també ha defensat la necessitat d'un organisme com aquest a les comarques ebrenques: «En un territori com el nostre, perifèric i permanentment en construcció, és necessari nodrir-nos de singularitats administratives per obrir-nos camí, forjar-nos a nosaltres mateixos i molts cops, sirgar a contracorrent».



Un dels àmbits on s'ha recalcat la necessitat d'entesa ha estat els fons nuclears. Segons Torrent, l'IDECE ha d'actuar com una eina per crear grans acords entre els diferents agents implicats.



L'acte d'aniversari s'ha complementat amb l'entrega dels guardons de la dotzena edició dels Premis IDECE, dedicats al foment de la projecció de les Terres de l'Ebre entre els estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior.

