Els Mossos d'Esquadra detenen a Flix i Ulldecona quatre homes pel cultiu de marihuana

Els agents van localitzar una plantació de 450 plantes a l'interior d'un mas a Flix i una de 500 en una granja avícola d'Ulldecona

Actualitzada 17/11/2023 a les 12:40

Agents dels Mossos d'Esquadra de les comissaries de Móra d'Ebre i Gandesa van detenir el passat 15 de novembre dos homes de 21 i 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada que els agents tinguessin coneixement que en una casa de camp situada en una finca rural de Flix, podia haver-hi una plantació tipus indoor de marihuana.Arran d'aquesta informació els agents van iniciar una investigació que va poder corroborar l'existència d'aquest cultiu així com que la casa tenia un elevat consum d'electricitat i que la instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica.La investigació va concloure amb l'entrada judicial en l'esmentada finca, la intervenció de 450 plantes de marihuana en diferents estats de creixement i la detenció dels dos homes que les cultivaven.D'altra banda, ahir 16 de novembre en un altre operatiu els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Amposta van desmantellar una plantació de marihuana de les mateixes característiques, aquest cop ubicada en una granja de pollastres en desús de la localitat d'Ulldecona.Gràcies a la informació facilitada per la Policia Local d'Ulldecona, els agents van personar-se a la granja i van poder comprovar que a l'interior es realitzava aquest tipus d'activitat delictiva.En aquests cas els policies van localitzar 500 plantes de marihuana, plenament cabdellades, que disposaven d'una infraestructura perfectament muntada per tal d'afavorir el seu ràpid creixement.Entre altres, en el decurs de l'actuació també es van intervenir ventiladors, làmpades, transformadors i extractors que formaven part de la instal·lació la qual estava connectada de manera fraudulenta a la xarxa elèctrica.Per aquest motiu, els dos homes de 34 i 40 anys que s'encarregaven del cultiu i vigilància d'aquesta plantació van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra a salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues i també per la defraudació d'electricitat.També ha quedat evidenciada la participació d'altres persones en aquests fets delictius mitjançant suport administratiu o logístic, per la qual cosa la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.Els dos detinguts a la localitat de Flix van passar a l'endemà de la seva detenció a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Falset, mentre que els dos detinguts a Ulldecona han passat aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Amposta.