El Ministeri d'Hisenda haurà de validar el pressupost de l'Ametlla de Mar per garantir que compleixi el pla d'ajust

El consistori arrossega un deute que s'eleva fins als 22 milions d'euros aproximadament

Actualitzada 17/11/2023 a les 13:18

El Ministeri d'Hisenda haurà de validar el futur pressupost de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) per garantir que compleixi el pla d'ajust. Així ho ha afirmat l'alcaldessa Eva del Amo, qui ha assenyalat que el consistori va rebre al setembre un requeriment del Ministeri que especifica els paràmetres per elaborar els comptes locals per a l'any vinent, on s'inclou una pujada d'impostos i reducció de despeses. Un cop es validi, el document tindrà un caràcter vinculant. Segons del Amo, és el primer cop que viuen aquesta situació que els «lliga de mans i peus». Tot i això, la batllessa descarta que els projectes plantejats en els comptes es vegin afectats. Actualment, el consistori arrossega un deute que s'eleva als 22 milions d'euros aproximadament.



Segons l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo, el requeriment del Ministeri d'Hisenda demana que es compleixin els plans d'ajustos econòmics aprovats fins al moment i alhora, poder revisar els futurs comptes locals. Un tràmit que lamenta, pot dilatar en el temps la seva aprovació. La previsió del consistori és enllestir i presentar el document, després «d'ajustar molt» les partides, la setmana vinent.La batllessa ha insistit que entre els requeriments que demana el Ministeri es troba l'increment d'ingressos a partir de l'augment d'impostos com l'IBI o la taxa de les escombraries, a més de la rebaixa de despeses. Es tracta d'una situació que no afectaria als projectes plantejats de cara al 2024.Pel que fa al deute que arrossega el consistori, actualment se situa al voltant dels 22 milions d'euros. Una xifra a la qual cal sumar-hi la sentència favorable a l'empresa que havia de construir el pont de les Tres Cales, que afegeix 300.000 euros i 90.000 d'interessos. De moment i com a aval, s'han embargat de manera cautelar unes parcel·les de propietat municipal.Sobre la taula també hi ha un altre contenciós, aquest cop presentat per un exregidor de Ciutadans, qui va interposar-lo per un defecte de forma en la venda d'una parcel·la valorada en dos milions d'euros, el cobrament del qual ha quedat paralitzat. «És un ingrés que ens aniria molt bé, ja sigui per reduir deute o destinar-lo a projectes, ja que la venda de la parcel·la no pot anar a despesa corrent», ha afirmat.