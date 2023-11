El grup ebrenc Pepet i Marieta estrenen 'Rock Star', el segon senzill del seu EP

El grup ebrenc, que s'alia amb The Tyets a la producció, canta contra l'enveja i ho fa per primer cop en 'autotune'

Actualitzada 17/11/2023 a les 15:33

El grup ebrenc Pepet i Marieta estrena aquest divendres 'Rock Star'. El senzill s'ha produït amb la col·laboració de The Tyets i els ebrencs canten per primera vegada amb 'autotune'. Aquesta novetat és una declaració d'intencions per a la cançó, d'estil pop-reggaeton, on el grup aparca el rock tot i que no l'abandona del tot.A 'Rock Star', Pepet i Marieta «eleven l'amor per damunt de l'ambició i l'enveja» i reivindiquen que «la felicitat no arriba quan aconseguim allò que desitgem, sinó quan aprenem a valorar el que tenim». Aquest és el segon senzill de l'EP (petit àlbum) que veurà a la llum al mes de març i amb el qual centraran la gira de 2024, batejada com #OTourONada i per a la qual preparen «el seu show més explosiu».Amb l'estrena del nou tema, Pepet i Marieta tanquen el seu 20è aniversari i enceten una nova etapa en què «volen trencar amb l'excés d'electrònica imperant» per «abraçar un so més orgànic i contundent». El grup va avançar el nou EP al juny, amb senzill 'Crida Yé', el primer senzill.