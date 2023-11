Una dona morta i una altra ferida greu en un xoc frontal a la TV-3454 a l'Aldea

Un total de 132 persones han perdut la vida en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya

Actualitzada 16/11/2023 a les 09:20

Una veïna de Tortosa de 39 anys ha mort en una col·lisió frontal a la TV-3454 a l'Aldea, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre va tenir lloc dimecres a les 20.51 hores, a l'alçada del punt quilomètric número 2 de la via. Per causes que encara s'estan investigant, dos cotxes van xocar de cara i fruit de l'impacte la conductora d'un dels vehicles va perdre la vida. En el mateix sinistre, una altra dona va resultar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital de Tortosa. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos i quatre dotacions dels Bombers que van fer tasques d'excarceració.



També van intervenir-hi dues unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, es va haver de tallar la via en tots dos sentits.