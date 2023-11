Roquetes construirà una estació de tractament d'aigua potable per detectar l'excés de nivells de pesticides i herbicides

Està previst que l'obra a la urbanització Pilans es liciti abans d'acabar l'any i s'enllesteixi a principis de 2024

Actualitzada 16/11/2023 a les 15:24

L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) ha presentat el projecte d'una futura estació de tractament d'aigua potable per detectar l'excés de nivells de pesticides i herbicides. L'equipament, que s'ubicarà als terrenys del dipòsit d'aigua de la urbanització Pilans i que també donarà servei a la zona de la carretera del Reguers i camí de Vilaret, comptarà amb dos filtres -un de sorra i un segon de carbó actiu- per on passarà l'aigua abans de ser clorada i subministrada a les cases.L'obra, amb un cost de 580.000 euros, serà finançada en un 60% per l'Agència Catalana de l'Aigua i la resta serà aportada pel romanent de tresoreria de 2022. La previsió és que abans d'acabar l'any es liciti l'obra i s'enllesteixi a principis de 2024. Fonts del consistori apunten que el pou de la urbanització Pilans es troba «al límit» pel que fa als nivells de pesticides i herbicides d'acord a l'ajustament que la Unió Europea fa dels paràmetres de control de l'aigua de boca.En aquest context, l'obra «s'anticipa a la possibilitat de superar els paràmetres» que impedirien el consum humà d'aigua. D'altra banda, asseguren que l'abastament d'aigua potable del nucli urbà de Roquetes no es veuria afectada per aquesta possible afectació, ja que el subministrament depèn d'un pou més proper a la ciutat.