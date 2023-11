La Guàrdia Civil intervé 11 kg de picada de tabac a una empresa de paqueteria d'Amposta

Aquest tipus de producte requereix per a la seva comercialització una sèrie de condicions especials de caràcter fiscal i tributari

El 30 d'octubre passat, personal especialista en Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil de la Ràpita, després d'una inspecció en una empresa de paqueteria de la localitat d'Amposta duent a terme funcions pròpies de Resguard Fiscal, van detectar 11 kg de picada de tabac.En aquest tipus d'inspeccions, es comprova que els establiments disposin de la documentació i els permisos en vigor requerits per exercir la seva activitat, així com que els productes que es transporten siguin dels permesos per les lleis.La picada de tabac i la seva comercialització està subjecta a la normativa sobre Impostos Especials ia la Llei d'Ordenació del Mercat de Tabacs i en ser una de les anomenades «labors de tabac» està considerat un «producte estancat», per la qual cosa té una notable repercussió tant duanera com tributària.D'aquesta manera una vegada localitzats els 11 kg, van ser intervinguts pels agents del Destacament Fiscal, en trobar-se fora de les vies legals per distribuir-los.Del fet, van donar compte a la Dependència Provincial de Duanes i Impostos Especials de Tarragona, que pertany a l'Agència Tributària, que és el departament de l'administració competent en aquesta matèria.En els últims tres anys, només el destacament de Fiscal i Fronteres de la Guàrdia Civil de la Ràpita, ha detectat 153 infraccions en matèria fiscal relacionada amb la distribució de picada de tabac fora de les lleres legals establertes, havent confiscat fins a la data 490 kg aquest producte.Una de les competències encomanades a la Guàrdia Civil, és el Resguard Fiscal de l'Estat, prevenint i perseguint el contraban, fraus i altres il·lícits de caràcter fiscal a tot el territori nacional, per a la qual cosa compta en aquesta província, amb unitats i agents especialitzats integrats a Destacaments Fiscals radicats a Tarragona, el Vendrell ia la Ràpita.