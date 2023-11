El CoEbreLab comprova que l'actual tecnologia permet monitorar i fer ecografies a pacients domiciliaris en zones rurals

La segona fase del projecte validarà l'ús del 'MedicalKit' amb pacients i equips mèdics reals de les Terres de l'Ebre

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:22

El CoEbreLab, el laboratori de proves de l'Àrea 5G Terres de l'Ebre, ha comprovat que l'actual tecnologia - 3G, 4G, wifi i 5G (en procés d'implantació) - permet monitorar i atendre a distància els pacients crònics hospitalitzats a casa.Simulant que la nau del polígon del Molló era un entorn domiciliari, s'ha analitzat la resposta de les telecomunicacions en un entorn rural per fer consultes per videoconferència, fer seguiment de pacients monitorats o que els facultatius puguin veure des de la consulta les ecografies que un tècnic fa als pacients a casa.La segona fase d'aquest projecte és validar amb malalts i equips mèdics reals de les Terres de l'Ebre els usos d'aquest 'MedicalKit', que es farà servir com un CAP mòbil.