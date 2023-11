Una vintena d'entitats denuncien que la CHE «es renta la imatge» amb la mobilització de sediments de Mequinensa

L'Associació Sediments lidera un manifest que reclama «fer proves reals» amb els estudis existents

Actualitzada 14/11/2023 a les 12:32

Disset entitats firmen el manifest liderat per l'Associació Sediments que recrimina a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i el Ministeri per a la Transició Ecologia (MITECO) que «es rentin la imatge» amb la prova pilot de sediments que estan fent al pantà de Mequinensa, a la cua del pantà de Riba-roja.El nombre d'adhesions a la declaració pot incrementar i es registrarà a la seu governamental. Els ambientalistes denuncien que la proposta d'estudi de Mequinensa «és una aberració anticientífica» i reclamen «fer proves reals» a partir dels molts estudis que ja existeixen. El manifest fins i tot quantifica que transportar sediments amb camions és trenta vegades més car que fer-ho amb el bombeig i el transport per canonades.