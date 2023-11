Els sindicats asseguren que ANAV es compromet a garantir els llocs de feina durant un any quan tanquin les nuclears

L'empresa sosté que hi ha avenços en aquest punt del nou conveni col·lectiu però que l'acord no està del tot tancat

Actualitzada 14/11/2023 a les 17:00

CCOO ha assegurat que l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV) s'ha compromès a garantir el lloc de feina als treballadors durant un any un cop hi hagi el canvi de titular de les centrals després del tancament. Per als empleats, aquest és un dels punts essencials que formaran part del nou conveni col·lectiu que s'està negociant. El tancament d'Ascó I està previst per al 2030, el d'Ascó II per al 2032 i el de Vandellòs II l'any 2035. Després, els equipaments passaran a ser propietat de l'empresa pública Enresa, que en gestionarà el desmantellament. Fonts d'ANAV han apuntat a l'ACN que hi ha «avenços» en aquest aspecte del nou conveni però han manifestat que l'acord no està del tot tancat.



El secretari de CCOO d'ANAV, Joaquim Bielsa, ha explicat que el preacord es va segellar el 31 d'octubre. Aquest primer pacte suposa una «extensió de la garantia d'ocupació actual» durant un any més enllà del canvi de titularitat. A banda, la negociació del conveni col·lectiu es manté. «Estem fent reunions setmanals. S'intenta arribar a acords i de moment no hi ha cap punt de conflicte», ha indicat. Segons els sindicats, el tancament de les plantes podria afectar més de 200 llocs de feina directes i més de 500 d'indirectes.