El certamen d'art i feminisme se celebrarà del 23 al 26 de novembre a Amposta

Actualitzada 14/11/2023 a les 13:16

El festival Femme in Arts 2023 posarà el focus en la cultura colonial i les convencions de gènere en una nova edició que se celebrà del 23 al 26 de novembre a Lo Pati Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre, a Amposta. L'organització del certamen d'art i feminisme explica que enguany analitzaran «aquestes casuístiques» a través de la metàfora dels colors. «Utilitzem el color com una metàfora per parlar de com construïm significats i com els significats determinen les nostres percepcions», ha asseverat la periodista i comissària del festival, Anna Zaera. La programació inclou diverses activitats, com ara debats o la projecció d'un documental. L'obra de teatre 'Títuba, bruixa, ramera' inaugurarà l'esdeveniment oficialment el 24 de novembre.



«S'han fet servir els colors per distingir entre éssers humans, per classificar-los i jerarquitzar-los. El color va passar a determinar la legitimitat social a partir de les metròpolis colonials, per convertir-lo en un factor d'identitat, associant-lo a significats antics, de llums i ombres. Aquesta distinció està a la base del racisme, unes classificacions que també actuen associades al masclisme, l'homofòbia o la transfòbia», ha afegit Zaera.La programació començarà amb el col·loqui 'La política del color del gènere' el dia 23 de novembre. En l'acte, els artistes Jou Serra, Valeria Linera i Feli Cabrera López i la traductora Mireia Ibáñez debatran sobre per què hi ha colors que estan «travessats» per idees relacionades amb les religions, el poder i les convencions de gènere. A més, a l'exterior de Lo Pati s'instal·larà un contenidor industrial - un espai rectangular i immersiu- que acollirà la instal·lació de Jou Serra 'Range in between'.El certamen s'inaugurà oficialment el 24 de novembre amb l'obra de teatre 'Títuba, bruixa, ramera', escrita i dirigida per Denise Duncan. La funció, en format de monòleg, repassarà la història d'una dona negra i esclavitzada condemnada en els judicis de Salem. L'any 1692, més 200 persones, principalment dones, van ser acusades, jutjades i, en alguns casos assassinades, per haver fet pactes amb Satanàs, en una comunitat «puritana» de Massachusetts. La peça està basada en fets reals i narra la persecució viscuda per dones negres entre el 1400 i mitjans de 1700, a Europa i als Estats Units.La programació continuarà l'endemà amb la projecció del documental 'Delphine i Carole' que narra la trobada entre l'actriu Delphine Seyrig i la videoartista Carole Roussopoulos. El film trasllada l'espectador al cor del feminisme dels anys setanta. Tot seguit, es podrà veure la peça de videoart 'Les prostitueés de Lyon parlent', de Carole Roussopoulos. La proposta parla sobre les treballadores sexuals que van ocupar l'església de Saint-Nizier, a Lió, el juny de 1975. La jornada del dissabte 25 acabarà amb un col·loqui sobre El videoart i els relats feministes exclosos.L'artista multidisciplinària Irene Pérez oferirà diumenge al matí un taller gratuït de fanzines per explorar aquest format de publicació com a eina d'expressió de les experiències feministes. Al migdia, Meli Perea oferirà un vermut musical. Es tracta d'una de les artistes «revelació» del territori, i un «exemple» de la barreja de cultures i la vida nòmada, segons els organitzadors. La programació tancarà amb l'obra 'Nimbes' de la companyia Fil d'Arena. L'espectacle es farà a la tarda al Teatre Unió Filharmònica i tracta sobre dones que s'empoderen de manera transversal i comunal.