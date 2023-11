Comencen els treballs per mobilitzar els sediments a la cua del pantà de Riba-roja i Mequinensa

La primera fase té un pressupost d'1,2 milions d'euros i determinarà la metodologia més eficient per fer aquesta tasca

Actualitzada 14/11/2023 a les 15:55

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) han començat els treballs per mobilitzar sediments des dels pantans de Mequinensa i Riba-roja. Es tracta d'una prova pilot que s'ha començat amb l'adequació del terreny perquè la maquinària pesant pugui treballar-hi amb més facilitats i s'allargarà fins al 2024.El cap de l'àrea de Gestió Ambiental de la CHE, Lorenzo Polanco, ha explicat que l'intervenció té un pressupost d'1,2 milions d'euros i ha de servir per determinar quina és la metodologia més eficient per fer aquesta tasca, amb l'objectiu d'aplicar-ho a futures actuacions.