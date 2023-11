Videocàmeres i pilones automàtiques regularan l'accés al centre comercial i al nucli antic de Tortosa

El registre de matrícules permetrà als veïns, distribuïdors o serveis d'emergències circular sense limitacions

Actualitzada 13/11/2023 a les 15:16

Més seguretat

En uns dies entrarà en funcionament el nou sistema de control d'accés de vehicles al centre comercial i al nucli històric de Tortosa. El consistori ha instal·lat pilones retràctils automàtiques en tres punts. Quan les càmeres de videovigilància reconeixen una matrícula registrada, s'abaixen per donar pas. El sistema s'ha implementat a la plaça Agustí Querol, l'accés a l'eix comercial de vianants, i als carrers de la Rosa i Doctor Ferran, l'accés a la zona de vianants del centre històric i cultural, un punt turístic amb elevada afluència de vianants. Ja s'han donat d'alta més de 200 vehicles, majoritàriament són dels serveis d'emergència, i una vintena són de ciutadans. El sistema de regulació ha costat 51.018,66 euros.El sistema està pensat per evitar problemes d'accés als aparcaments privats del veïnat, així com als comerciants de la zona i els seus distribuïdors i proveïdors. Fins ara les pilones estaven controlades per la Policia Local de Tortosa i quan estaven aixecades no es podia accedir a la zona regulada. El nou sistema regula l'accés a l'eix comercial des de la plaça Agustí Querol, format pel carrer de l'Àngel, plaça de l'Àngel, carrers Sant Blai, Mercaders, Santa Teresa, Metge Vilà i Pescadors, i des del carrer de la Rosa i Doctor Ferran es regula el pas a la zona delimitada dels carrers Ciutat, Croera, Jaume Ferran, Taules Velles, Oliver, Canvis, de la Rosa, plaça de la Cinta, Capellans, portal del Romeu i la Mercè.L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat que el sistema «permetrà regular l'accés de vehicles a les principals àrees de vianants de la ciutat», però també «garantir la seva prioritat i la seguretat». El consistori ha fet una campanya d'informació a tots els afectats perquè coneguin els tràmits per registrar els seus vehicles. La sol·licitud de la targeta acreditativa s'ha de fer a la Policia Local de Tortosa.Entre les cinc de la matinada i les onze del matí, les pilones sempre estaran baixades i es mantindrà, com ja hi havia, el lliure accés. El regidor de Seguretat, Convivència i Mobilitat, Francesc Vallespí, ha assenyalat que, fora d'aquest horari, amb la lectura de matrícules de vehicles, es podrà mantenir la pilona aixecada i només podran entrar els veïns del barri i comerciants, acabant amb «l'accés indiscriminat» actual. També es preveu que els vehicles no autoritzats que necessitin accedir a l'àrea de circulació restringida puguin presentar una sol·licitud al Servei d'Atenció al Ciutadà o a la Policia Local.