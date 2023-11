Tortosa aprova per unanimitat la creació del servei municipal de llars d'infants públiques

El consistori sol·licita dues subvencions per construir dos centres educatius de 74 places cadascun

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:52

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat per unanimitat la creació del servei municipal de llars d'infants públiques. També ha aprovat, inicialment, el seu reglament que se sotmetrà a informació pública durant un període de 30 dies. Per poder posar en funcionament el servei, el consistori haurà de formalitzar un conveni amb el departament d'Educació, qui delegarà la competència.Paral·lelament, l'Ajuntament ha sol·licitat dues subvencions dels fons Next Generation per tal de construir dos centres educatius amb 74 places cadascun. De fet, el reglament ja contempla que part d'aquestes places siguin de caràcter social gratuït o bonificat, adreçades a famílies amb problemàtiques socials i econòmiques greus.Durant el ple extraordinari celebrat aquest dilluns, l'Ajuntament de Tortosa també ha aprovat per unanimitat una modificació pressupostària de 139.544 euros. D'aquests, 120.000 euros es destinaran al pagament dels interessos de demora per l'expropiació del solar destinat a habitatge social ubicat al carrer Sant Felip Neri i altres 15.000 euros a la Fira de Nadal, entre altres.