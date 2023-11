Empresa i Treball atorga més de 910.000 euros per a noves inversions industrials de les Terres de l'Ebre

La línia d'ajuts industrials permet mobilitzar 4,6 MEUR d'inversió i mantindré 604 llocs de treball

Actualitzada 13/11/2023 a les 13:42

El Departament d'Empresa i Treball ha destinat 916.282,95 euros en ajuts a inversions productives de les Terres de l'Ebre. Aquests ajuts permeten mobilitzar una inversió total de 4,6 milions d'euros. Cinc de les sis empreses beneficiàries són Gràfiques Salaet, Francisco Pagès Valenti SA, Bluesun Consumer Brands SLU, Industrias Preciber i Copiral. Els ajuts tenen la finalitat de millorar la competitivitat, la sostenibilitat ambiental i la digitalització d'aquestes empreses. Amb els ajuts es mantenen 604 llocs de treball, se'n consolidaran 583 i se'n crearan 21 de nous. Al conjunt del país, les empreses beneficiàries han estat 205, que consolidaran 19.295 llocs de treball i en crearan 1.424 de nous.



Aquesta línia d'ajuts de noves inversions industrials tindrà una dotació al conjunt de Catalunya de 45,7 milions d'euros, «la línia d'ajuts industrials més gran de la història de la Generalitat». Permetrà mobilitzar una inversió total de 248,7 milions d'euros. La previsió inicial era de 10 d'euros però hi ha hagut tanta demanda que s'ha ampliat.L'objectiu de la línia són els projectes d'inversió per a noves plantes industrials o per la millora dels processos productius de plantes existents que comportin un volum d'inversió mínim de 250.000 euros i un màxim de 3 milions d'euros. Un requisit indispensable és el manteniment dels llocs de treball existents en la data de la sol·licitud, mentre que la creació de nous llocs de treball ha estat uns dels criteris de valoració més rellevants per a la puntuació dels projectes. En aquest sentit, la mitjana d'increment de plantilla de les empreses que han accedit als ajuts és d'un 7'38%.