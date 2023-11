L'ulldeconí Aleix García, una de les novetats de la llista de la Selecció Espanyola

Luis de la Fuente ha convocat al migcampista del Girona per als pròxims partits de la classificació per a l'Eurocopa de 2024

Actualitzada 10/11/2023 a les 16:45

El migcampista d'Ulldecona, Aleix García, representarà Espanya en la propera aturada internacional del calendari futbolístic. L'ebrenc és una de les grans novetats a la llista publicada aquest divendres pel seleccionador espanyol Luis de la Fuente amb vista als propers compromisos (Xipre i Geòrgia) del combinat espanyol per a la classificació de l'Eurocopa 2024.No és l'únic debutant de la llista, també s'estrenaran en una llista el lateral ex del Barça Alex Grimaldo, el porter Álex Remiro (Reial Soccietat) i l'extrem Rodrigo Riquelme (Atlètic de Madrid).Aleix Garcia està completant una gran temporada a Girona, on s'ha convertit en el timó de l'equip de Míchel que, ara mateix, és el líder de la Lliga espanyola.