L'Estat autoritza el projecte de Repsol per abandonar els pous petrolífers de Casablanca

La companyia disposarà de cinc anys per executar els treballs de segellament definitiu de vuit pous

Actualitzada 10/11/2023 a les 18:33

Columnes de ciment

La Direcció General de Política Energètica i Mines del govern espanyol ha autoritzat el projecte de Repsol per abandonar definitivament els vuit pous petrolífers vinculats a la plataforma Casablanca. Tal i com va avançar l'ACN, la companyia petroliera va comunicar formalment fa dos anys i mig la seva intenció de tancar definitivament les instal·lacions de l'última explotació marina operativa a l'estat espanyol per la caiguda de la producció dels últims anys. Aquest divendres, el BOE ha publicat la resolució per la qual Repsol disposa de cinc anys per segellar i abandonar definitivament els vuit pous, que es troben sense produir i amb les vàlvules del cap tancades a l'espera de l'abandonament des del 15 de juny de 2021.Casablanca-11, Casablanca-12, Rodaballo-1, Montanazo D-5, Lubina-1, Chipirón-1, Chipirón NE i Chipirón S són els vuit pous que Repsol mantenia oberts fins fa dos anys. Des de principis dels 80, n'havia arribat a tenir fins a catorze en producció, en diferents fases operatives. Es troben a una distància d'entre 30 i 42 quilòmetres de la costa i vinculats a la plataforma Casablanca, des d'on un oleoducte submarí traslladava el cru produït fins la refineria de Tarragona. Segons la companyia, durant els darrers anys el petroli que s'hi extreia només suposava l'1% de la producció global de la companyia i seguia una línia descendent.La planificació presentada al Ministeri per a la Transició Ecològica per RIPSA, la filial de Repsol especialitzada en investigacions petrolíferes, estructura en tres campanyes diferents l'execució de les tasques. En una primera, de 105 dies de durada, servirà per completar la suspensió temporal de sis pous i abandonar aquells on es pugui fer de forma segura. S'utilitzarà una embarcació de suport, el 'Seawell', propietat de la companyia britànica Hellix Well Ops (UK) Limited així com un lubricador d'intervenció submarina.La segona campanya s'allargarà 64 dies en pous profunds i 118 en pous més superficials. S'abandonaran definitivament els pous profunds Lubina-1 i Montanazo D-5 així com la resta dels superficials suspesos temporalment la primera campanya. Hi treballarà una unitat perforadora mòbil semi-submergible. La tercera i última campanya, que ha de durar 38 dies, recuperarà i retirarà els caps dels vuit pous amb la participació de dos embarcacions tipus MPV.Segons RIPSA, el segellament definitiu de cada pou suposarà introduir una columna de ciment d'un mínim de 30 metres perquè formi una barrera permanent. En zones de potencial de flux es poden requerir dos barreres de 30 metres o una columna de 60 metres per a una barrera combinada de ciment per reemplaçar-ne dos.La resolució estatal incorpora també una relació de mesures per garantir el compliment de la Llei d'Hidrocarburs així com les mesures de prevenció de danys i riscos -a les persones, les propietats o el medi natural- com a conseqüència de les operacions. Apunta que, en el cas d'amenaça de danys, es paralitzaran els treballs «immediatament» i es comunicarà a l'autoritat competent. Un «tercer independent» s'encarregarà de verificar les condicions d'operació i que els treballs s'efectuen segons les millors pràctiques generalment acceptades per la indústria, executant-se tècnicament d'acord amb els estàndards «exigibles».Un programa de vigilància ambiental recollirà el compliment de totes les condicions, mesures preventives, correctores i compensatòries de la declaració d'impacte ambiental aprovada l'agost passat. Durant les actuacions, està prevista també la monitorització de l'activitat sísmica en l'entorn dels pous.