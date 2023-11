Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per furtar olives en una finca de Móra d'Ebre

Els detinguts, que van ser sorpresos 'in fraganti', també estan investigats per causar danys a les oliveres

Actualitzada 10/11/2023 a les 11:42

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Móra d'Ebre van detenir ahir dos homes de 33 i 36 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt i d'un delicte de danys ocorreguts en una finca rural de Móra d'Ebre.Als voltants de les 11,40h d'ahir una patrulla dels Mossos d'Esquadra va observar dos homes que estaven recollint olives d'una finca ubicada prop de la carretera N-420 dintre del terme municipal de Móra d'Ebre.Els agents van comprovar que aquestes dues persones estaven recollint les olives sense que el terreny fos de la seva propietat ni tenir cap autorització per fer-ho.Tanmateix, els policies van observar que per obtenir el fruit els dos homes tallaven les branques de les oliveres amb una serra telescòpica, i després, un cop a terra separaven les olives de les branques per la qual cosa també causaven danys als arbres.Davant aquests fets els dos homes van quedar detinguts pel furt d'olives i per causar danys a les oliveres.En el lloc dels fets els agents van intervenir als detinguts més de 300 quilograms d'olives que posteriorment han estat dipositats en una cooperativa agrícola a disposició de l'autoritat judicial.Aquesta actuació s'emmarca en el dispositiu contra el robatori d'olives que els Mossos d'Esquadra estan duent a terme a les comarques de les Terres de l'Ebre des de principi del passat mes d'octubre.D'altra banda els agents estan investigant si les persones detingudes poden estar relacionades amb altres fets de les mateixes característiques ocorreguts recentment en altres finques d'oliveres de la comarca del Baix Ebre.Els detinguts, passaran a disposició judicial en les properes hores.