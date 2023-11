La collita d'arròs al delta de l'Ebre és la «pitjor en dècades» i cau un 13,8% respecte a l'any passat

La Federació de Cooperatives apunta que s'ha collit un 22,5% menys que la mitjana dels últims anys

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha quantificat que la minva de la producció d'arròs ha estat finalment del 13,8%, respecte a l'anterior. De les 122.252 tones de 2022 s'ha passat a 105.381 tones enguany. La xifra és un 22,47% inferior a la mitjana dels últims quatre anys (135.919 tones) i la FCAC la qualifica de «la pitjor collita» de les últimes dècades. Així i tot, el balanç final és millor del previst inicialment. Els productors temien no arribar ni a les 90.000 tones amb la incertesa que suposava disposar de la meitat de l'aigua de reg. Hi ha moltes zones i explotacions amb pèrdues per sobre del 30%. Les varietats Bomba i Provisia són les més afectades, amb una caiguda de la producció entre el 25% i el 40%.



Aigua i clima

Menys oferta, preus alts

Des de la FCAC remarquen que cada vegada hi ha més superfície on es cultiven varietats de gra llarg, que com és el cas del grup Provisia que ha incrementat de forma molt rellevant, fins a un 70% aquesta campanya. Tot i ser encara «minoritàries», les varietats de gra llarg ja representen unes 3.200 hectàrees. La mitjana dels últims quatre anys era de 1.900 hectàrees.Les pèrdues han sigut «més severes» en unes varietats que en altres. La varietat JSendra, una de les més conreades al delta de l'Ebre, ha mantingut els rendiments mitjans i «ha relaxat l'efecte dels elements negatius» de la campanya.A més de les restriccions d'aigua per al regadiu que han implicat reutilitzar la dels desaigües o fer regs parcials intermitents durant la campanya, tampoc han ajudat les ventades del mes de juliol, les elevades temperatures de l'agost o la pedregada a final d'agost, que va provocar danys en 800 hectàrees d'arrossars de Poble Nou, la Ràpita i Amposta, on es va perdre pràcticament tota la collita. Els arrossaires també han patit per les limitacions que tenen per aturar les males herbes i en les parcel·les més litorals, per l'augment de la salinitat, sobretot a l'hemidelta dret.La FCAC preveu que l'oferta d'arròs a l'estat espanyol serà «molt baixa» perquè s'ha reduït «dràsticament» la superfície sembrada en comunitats autònomes productores. Això es tradueix amb preus a l'alça. Segons les darreres dades oficials del Ministeri d'Agricultura, les cotitzacions d'arròs amb pellofa superen els 500 euros per tona, amb pics de 530 euros per tona en arròs tipus Japònica o 564 euros per tona en Índica. Els preus ja havien incrementat «notablement» la darrera campanya situant-se sobre els 400 euros per tona.