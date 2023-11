Els Mossos d'Esquadra detenen un home per furtar 16 bonsais d'una empresa de Camarles

El detingut accedia a l'empresa com a client i des de l'interior llençava els arbres a l'exterior a través d'un forat de la malla perimetral

Actualitzada 09/11/2023 a les 11:22

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Ametlla de Mar van detenir el passat 3 de novembre un home, de 46 anys, com a presumpte autor d'un delicte de furt.Fa unes setmanes es va rebre una denúncia en la qual el responsable d'una empresa de Camarles (Baix Ebre) dedicada a la producció i venda de bonsais informava de la sostracció de 15 bonsais de les seves instal·lacions.El denunciant va informar que els bonsais sostrets tenien un valor de mercat d'uns 25.000 euros.Les sostraccions van ocórrer en tres dates diferents quan un home va accedir a les instal·lacions de l'empresa com un client més i, un cop dins, va llençar els arbres a l'exterior a través d'un forat que tenia la malla perimetral de l'establiment. Posteriorment, la mateixa persona els recollia i se'ls emportava.Aquests fets es van poder comprovar posteriorment mitjançant les càmeres de seguretat de l'empresa.El matí del 3 de novembre els Mossos d'Esquadra van ser advertits que un home, amb les mateixes característiques físiques de l'autor dels furts, havia accedit a l'interior de la zona de clients de l'empresa.Els agents es van desplaçar ràpidament a l'establiment i van localitzar-lo. Aquest havia estat entretingut per personal de l'empresa fins a l'arribada de la policia.En aquesta ocasió el lladre havia llençat a l'exterior un altre exemplar de bonsai valorat en 1.200 euros.L'home va quedar detingut pel furt dels 16 bonsais, 9 dels quals van poder ser recuperats en un terreny proper al domicili de l'arrestat en el qual estaven amagats. Posteriorment van ser retornats a l'empresa.El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant l'autoritat judicial competent quan li sigui requerit.