Compren 80 habitatges a Deltebre per destinar-los a lloguers socials

SociHabitat, Casa Alternativa i la Fundació Redis han comprat les vivendes amb el finançament de l'Institut Català de Finances

Actualitzada 09/11/2023 a les 10:13

SociHabitat, Casa Alternativa i la Fundació Resilis han comprat un lot de 80 habitatges a Deltebre amb el finançament de l'Institut Català de Finances (ICF). Els pisos es destinaran a lloguer social per a persones i famílies en risc d'exclusió social. La compra s'ha fet per tanteig i retracte, a través de la línia de l'ICF Habitatge Social Adquisició.L'operació ha comptat també amb una bonificació del cost financer per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'ICF destaca que la iniciativa «representa una millora de vida per a les persones beneficiàries» i «un impuls econòmic i social per a la localitat i per a la comunitat».