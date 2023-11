Sercosa recorrerà al contenciós administratiu per defensar els nous assuts a l'Ebre entre Garcia i Tortosa

La CHE reitera que ha «denegat» els expedients de les concessions d'aprofitament hidroelèctric

Actualitzada 08/11/2023 a les 18:50

L'empresa catalana Sercosa ha anunciat que recorrerà al contenciós administratiu per defensar el projecte per construir tres assuts al tram final de l'Ebre. La promotora recorda que ha obtingut per via judicial altres concessions que li havien tombat.La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) reitera que ha «denegat» els expedients de les concessions d'aprofitament hidroelèctric del projecte i que ha rebut nombrosos informes ambientals desfavorables d'altres organismes i administracions. La companyia assegura que és el Ministeri per a la Transició Ecològica qui té competències per atorgar la concessió, però retreu a la CHE, organisme adscrit al Ministeri, que resolgui desfavorablement.