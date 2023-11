La PDE denuncia que la prova amb sediments a Mequinensa no tindrà cap impacte al Delta

L'organització celebra que la CHE «trenqui el tabú» sobre la mobilització de sediments

Actualitzada 08/11/2023 a les 11:27

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) celebra la prova pilot de mobilització de sediments que ha anunciat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Tot i mostrar-se satisfets perquè la CHE, «per primer cop, trenca el tabú que no es podien moure sediments» dels pantans, la PDE denuncia que aquesta actuació no tindrà cap impacte en el delta de l'Ebre. L'entitat remarca que el projecte «respon a una denúncia» de l'Ajuntament de Mequinensa (Baix Cinca), per la mala gestió dels sediments que es va fer quan «el desembassament incontrolat de l'embassament de Barasona» als anys noranta. La PDE reclama que també es moguin sediments aigües avall de l'embassament de Riba-roja perquè tingui l'efecte «urgent» que necessita el riu i el Delta.



Com ha apuntat la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susanna Abella, la primera reacció a l'anunci de la CHE, sobre l'inici, aquest dimecres, d'una prova pilot de sediments a Mequinensa, va ser positiva, tot i que s'han sentit una mica «estafats» en adonar-se que aquests treballs es concentraran a la cua de l'embassament de Riba-roja, davant del de Mequinensa. Abella assegura que aquesta prova és un projecte que la Confederació va redactar el 2009 i va pressupostar en 12 MEUR, i que «respon a interessos legítims de municipi de Mequinensa».El projecte de la CHE preveu extreure sediments de la «zona col·lapsada» davant del camp de regates del municipi i s'abocaran en una «zona activa» del Segre abans de confluir amb l'Ebre, també davant del poble. Tot i que la prova pilot «pot ajudar a analitzar diferents tècniques de moure sediments», la PDE lamenta que tant pel volum, «testimonial», com pel lloc on s'abocaran, «no tindran cap impacte sobre el riu i el Delta, ni tan sols a aigües avall de Riba-roja».L'organisme apunta que amb els «baixos cabals del Segre», caldrà comprovar si els sediments arriben «a la zona d'influència del riu Ebre», a la cua del pantà de Riba-roja i a quants quilòmetres l'embassament es poden desplaçar. La Plataforma vol ser «optimista», però té dubtes sobre si els sediments abocats arribaran a peu de pressa.Com també es va assenyalar des de la CHE, no es descarta que el riu aprofiti aquests sediments per recompondre la llera desgastada aigües avall dels embassaments, i es tem que «fins que els trams superiors no es reomplin i tinguin prou cabal, els sediments no es moguin més avall». La PDE avisa que això no pot ser «una excusa» per qualificar de «poc eficient» la prova i acabar «descartant» la mobilització de sediments.