L'Ampolla, el Perelló i l'Ametlla de Mar impulsen un organisme per gestionar conjuntament el GR-92

Els desperfectes ocasionats pels últims temporals acceleren la recerca d'un acord per mantenir i promoure la ruta

Actualitzada 08/11/2023 a les 19:01

Els ajuntaments de l'Ampolla, el Perelló i l'Ametlla de Mar impulsaran un consorci per mancomunar les inversions, actuacions de manteniment i promoció del Camí de Ronda o GR-92 que recorre els seus termes municipals. En una reunió mantinguda aquest dimecres, els alcaldes dels tres municipis, així com representants del Consell del Baix Ebre i la Diputació de Tarragona han abordat la recerca d'una figura jurídica que permeti millorar la seva gestió, especialment, després de les necessitats sorgides pels desperfectes dels últims aiguats i temporals a la zona costanera. El compromís inicial dels tres ajuntaments és redactar i impulsar un conveni de col·laboració per posar en marxa el consorci.Segons un comunicat conjunt, els tres municipis prepararan, prèviament, un informe amb les principals necessitats i els punts més conflictius de cada tram, per tal de fer una valoració i buscar la manera d'optar a les diferents línies d'ajuts públics. Un cop creat l'ens, apunten, els objectius de mancomunació poden anar més enllà del GR-92, atès que per la seva ubicació territorial els tres municipis comparteixen diversos reptes comuns. «El GR-92 és un actiu molt important que tenim els tres pobles i hem de buscar quina fórmula, sigui via conveni o via consorci, que ens permeti no només promocionar, sinó invertir i mantenir aquest tram que ens afecta als tres. És molt positiu que treballem conjuntament pel territori», ha assegurat l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa.Per la seva banda, l'alcalde del Perelló, Samuel Ferré, ha manifestat la voluntat de «dinamitzar» el recorregut del GR-92 als tres municipis, especialment, davant l'existència de «trams que són millorables, zones de difícil accés o que s'han malmès a causa dels temporals i la idea és adequar-los perquè siguin transitables i segurs per a tothom i donar un servei turístic de més qualitat».«Hem de poder treballar de manera conjunta i posar en comú els recursos i anar plegats per poder aconseguir un GR-92 de qualitat pels que ens visiten. Volem treballar conjuntament i canviar la dinàmica d'anar cadascú pel seu compte. Si anem units, el resultat serà més positiu i millor pel territori», ha apuntat l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva del Amo. Els participants en aquesta primera trobada han convocat a una pròxima reunió la setmana del 18 de desembre per avançar en el conveni de col·laboració i en la creació del consorci, a la qual convidaran també al servei provincial de Costes del Ministeri de Transició ecològica.