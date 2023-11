La CHE confirma que la nova normativa permet acreditar i autoritzar la construcció del nou hospital en zona inundable

Maria Dolores Pascual diu que «l'excepció» serveix quan no hi ha «terrenys en millors condicions» com passa a Tortosa

Actualitzada 07/11/2023 a les 13:59

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha confirmat que la modificació del reglament del domini públic hidràulic preveu «una excepció» per poder acreditar la construcció del futur hospital ebrenc a Tortosa en una zona de flux preferent (inundabilitat). La presidenta de la CHE, Maria Dolores Pascual, ha reconegut que l'anterior normativa era molt estricta i impossibilitava construir equipaments sensibles, com escoles, residències o centres sanitaris, en municipis, com Tortosa, on tot el tram urbà és zona de flux preferent. La Confederació autoritzarà el projecte als terrenys del pla parcial Camí de Roquetes si es justifica que no hi ha «terrenys en millors condicions» i es compleixen els requisits urbanístics i de seguretat.



Pascual, en una visita a Tortosa, ha reconegut que amb la normativa anterior hauria sigut «molt difícil que prosperés» la possible construcció del nou hospital de referència de les Terres de l'Ebre als terrenys que ha comprat i ha de cedir l'Ajuntament de Tortosa. «Era molt estricta per garantir que aquestes instal·lacions sensibles no estiguessin en zones de risc», ha apuntat.Es qualifica de zona de flux preferent els espais on l'aigua del riu podria «fer mal» perquè una avinguda podria assolir una velocitat d'1 metre cúbic per segon i un metre de calat - i que el producte de les dues variables sigui superior als 0,5 metres quadrats per segons -.Com ha apuntat la presidenta de la CHE, aquest reglament impedia que ciutats i municipis com Tortosa no tinguessin alternatives ni opcions per construir noves escoles, residències o hospitals, com és el cas, i s'ha previst «una excepcionalitat» si «no hi ha una altra opció des del punt de vista urbanístic». Per aconseguir-la, s'ha de justificar que no hi ha alternatives als terrenys proposat amb l'aval de les autoritats i organismes urbanístics competents i l'informe favorable preceptiu de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) i la CHE.El reglament va entrar en vigor el 20 de setembre i el cas de Tortosa i el nou hospital ebrenc és el primer que haurà d'avaluar i autoritzar la Confederació. L'expedient ho haurà de justificar i tenir els informes de la CHE i l'ACA», ha recordat Pascual. A més de complir els paràmetres d'excepcionalitat urbanística, s'hauran de garantir els requisits i els elements de seguretat per a una zona de flux preferent - com la construcció en alt, per exemple -. Així, la CHE assegura que donarà llum verda. «No podem dir res encara, però efectivament, la norma obre una excepció molt excepcional per a casos com el de l'Ajuntament de Tortosa», ha conclòs.