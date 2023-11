El Govern destina recursos per continuar els treballs en contra de la regressió al delta de l'Ebre

Forestal Catalana rebrà 39,21 MEUR destinats també a prevenir incendis i adaptar els boscos del país

Actualitzada 07/11/2023 a les 13:54

El Govern ha encarregat a l'empresa pública Forestal Catalana la continuïtat dels treballs per frenar la regressió del delta de l'Ebre en el marc de l'Estratègia Delta. Els treballs, que van començar el febrer passat, se centren en el manteniment d'espigons de protecció i basses de la zona de la tancada i l'Encanyissada -als dos hemideltes- així com el projecte de guarda de protecció de la badia dels Alfacs. Les mesures formen part de les actuacions de millora d'Espais Naturals Protegits encomanades a l'empresa pública amb l'aprovació, aquest dimarts, de l'ampliació del seu pla econòmic i financer per 2023-2027 amb 39.214.905,23 euros. La dotació inclou també mesures de prevenció d'incendis i adaptar paisatges a la crisi ambiental.



Les actuacions de prevenció d'incendis afecten diverses comarques i consisteixen en treballs forestals per reduir densitats d'arbres, creació d'àrees estratègiques així com adequar punts d'aigua i arranjar camins d'accés perquè hi puguin circular vehicles dels serveis d'extinció. També s'inclouen actuacions de correcció hidrològica, silvícoles i restauració de finques.Segons el Govern, aquestes mesures volen preparar els boscos del país davant l'augment de la seva vulnerabilitat davant dels incendis en el context de l'emergència climàtica. També aspiren a dinamitzar l'economia vinculada al bosc, protegir i conservar els ecosistemes forestals amb un paisatge que ajudi a frenar els focs.Forestal Catalana també emprarà aquesta injecció de recursos per implementar un pla pilot posar en marxa enguany a Soriguera (Pallars Sobirà) de gestió integral del territori per optimitzar els recursos naturals, els serveis i l'economia local amb l'objectiu de crear un paisatge agroforestal «resilient als efectes de la crisi ambiental global».El Govern, en aquesta línia, planteja un nou model de cogestió que integra diferents polítiques públiques perquè estableixin sinergies positives entre elles, basat en l'eficiència de la gestió i la voluntat que perduri en el temps. A banda del de Soriguera, l'ampliació econòmica permetrà posar en marxa els plans de Terres de l'Ebre, comarques de Girona i la Catalunya Central.Per últim, les actuacions de millora d'Espais Naturals Protegits a càrrec de Forestal Catalana incorporen millores en dos edificis situats al Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.