El Baix Ebre continuarà en alerta per sequera tot i la millora en les reserves hídriques a la conca

La CHE diu que ha superat amb nota «l'exigència legal» de mantenir els cabals ecològics en plena emergència

Actualitzada 07/11/2023 a les 15:31

El sistema del Baix Ebre, la unitat catalana de la conca de l'Ebre, podria passar de l'estat d'emergència per sequera al d'alerta en les pròximes setmanes. Els últims episodis de pluges, sobretot a Aragó, Navarra i la Rioja, han millorat les reserves hídriques, a excepció de Catalunya. Així i tot, el sistema del Baix Ebre rep les aportacions dels rius afluents del marge esquerre de l'Ebre i hi ha «un repunt» de les reserves de l'embassament de Mequinensa.En aquest context, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) «afronta el nou any hidrològic» amb «més d'optimisme» i reconeix que és la pitjor sequera dels darrers trenta. L'organisme diu que ha superat amb bona nota «el primer enfrontament amb l'exigència legal dels cabals ecològics». La CHE ha remarcat que l'actual sequera és «de les pitjors que es recorden» i excepcionalment difícil perquè ha afectat tota la conca i va començar molt abans de l'estiu i dels períodes habituals d'escassetat de pluges. La conca catalana de l'Ebre és la que més ha patit i continua en un estat d'emergència del qual es preveu poder començar a sortir aviat.La presidenta Maria Dolores Pascual confia que el nou any hidrològic sigui «normal» i avisa que els períodes de sequera, com els d'inundacions, són «un fenomen natural, recurrent, al qual s'ha d'estar acostumats i preparats». «Cada vegada més ben preparats», ha insistit. Així i tot, l'organisme defensa que el model de gestió de l'actual sequera a la conca de l'Ebre ha estat «positiu». Tot i que en fan una avaluació «exhaustiva i tècnica», Pascual ha destacat que el seu èxit es deu a la planificació, participació dels usuaris i la societat civil, i la coordinació entre les comunitats autònomes.