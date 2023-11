Deneguen les concessions per fer tres assuts més al riu Ebre entre Garcia i Tortosa

Sercosa pretenia invertir 125 MEUR, generar energia per abastir 72.000 famílies i crear 850 llocs de treball

Actualitzada 07/11/2023 a les 17:29

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha denegat el projecte per construir tres assuts al tram final de l'Ebre. La CHE ha desestimat la concessió per a nous aprofitaments hidroelèctrics a l'empresa catalana Sercosa, que té una vintena d'assuts i hidroelèctriques a la conca de l'Ebre. La companyia va reactivar fa dos anys un projecte dels anys noranta. Proposaven construir un assut a Garcia (Ribera d'Ebre), i dos a Benifallet i Tortosa-Campredó (Baix Ebre).Sercosa va buscar sense èxit el suport socioeconòmic del territori per aconseguir l'autorització. La CHE comptava amb informes desfavorables i considera que construir nous assuts al tram baix de l'Ebre no encaixa amb les necessitats actuals del riu. La CHE va descartar el projecte fa un mes i desconeix si l'empresa ha recorregut la decisió.Sercosa havia reactivat el projecte amb la promesa d'invertir 125 MEUR, generar energia per abastir 72.000 famílies i crear 850 llocs de treball. Amb la construcció dels assuts per aprofitament i generació hidroelèctric, també es preveia elevar la làmina d'aigua estable i millorar la navegabilitat del riu per potenciar el turisme.