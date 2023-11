El PAM de Tortosa pels pròxims quatre anys inclou habitatge de lloguer per als joves i fer visitables les muralles

El govern municipal presenta un programa de 409 actuacions en quatre eixos diferents

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat el seu Pla d'Acció Municipal (PAM) 2023-2027 amb 409 actuacions entre les quals s'inclouen la construcció de pisos de lloguer al nucli antic per a joves així com accions fer visitables les muralles i fortificacions. El document s'estructura al voltant de quatre grans eixos -l'atenció a les persones, dinamització econòmica, sostenibilitat i govern transparent- i, segons Jordan, es tracta d'una proposta «dinàmica» i «viva» que s'ha de materialitzar al llarg dels pròxims quatre anys tenint en compte l'aparició de possibles noves necessitats o línies d'ajuts. El govern municipal no ha concretat econòmicament la inversió global necessària, que s'adaptarà també als canvis de la «situació econòmica».El govern municipal tortosí preveu desplegar les 409 mesures incloses al PAM amb projectes d'una o diverses anualitats, en funció de les seves dimensions. De forma més imminent, de cara l'any vinent, una de les principals propostes del PAM seran els projectes per generar habitatge de lloguer per als joves al nucli antic de la ciutat. Seran dos projectes: un al carrer Sant Felip Neri, amb 23 pisos, i un altre a la propera plaça de Sant Joan, amb quatre habitatges més en un solar de propietat municipal.Tot i que, finalment, l'accés es podria obrir a col·lectius com famílies monoparentals o gent gran, Jordan ha destacat que han d'ajudar a «donar sortida a la situació de ciutat tensionada» en matèria d'accés a pisos de lloguer. «És la primera inversió en habitatges de lloguer en setze anys», ha subratllat. També de forma més imminent, segons ha avançat el mateix alcalde, es treballarà en el projecte d'ampliació i reforma de la sala gran del teatre Auditori Felip Pedrell -que ha de millorar la climatització- així com avançar en la posada en marxa de les dues llars d'infants municipals ja anunciada anteriorment.Una altra de les propostes destacades del PAM és el projecte per habilitar un circuit verd per unir les fortificacions amb carril bici i un tren turístic que connectarà el nucli antic amb les muralles. L'actuació, prevista per al 2025, requerirà una inversió de 2 milions d'euros. El PAM també, segons ha desenvolupat Jordan, vol avançar en la interpretació de les avançades de Sant Joan, Orleans i Tenasses, amb una ruta que les uneixi i ajudi a promoure alguns dels principals actius patrimonials de la ciutat.Pel que fa als diferents eixos, en l'àmbit de la «ciutat pensada per a les persones» s'han inclòs actuacions com fonts d'aigua en parcs infantils, refugis climàtics, ampliar horaris de serveis com el SIAD o el SAI, millorar patis de les escoles, crear espais nocturns per als estudiants durant època d'exàmens o ampliar serveis d'esport i salut al centre Win.En matèria econòmica, sota l'epígraf «ciutat de progrés», i a banda de les mesures d'habitatge i turístiques apuntades, s'inclou impulsar el cicloturisme a través de la via verda de la Vall de Zafan i la seva projectada ampliació cap al sud i cap al nord. També desenvolupar el camí de sirga entre Ferreries i Jesús, posicionar la ciutat com a destinació gastronòmica amb el segell de la Reserva de la Biosfera i crear sòl industrial amb l'ampliació del polígon Catalunya Sud.En l'àmbit de la sostenibilitat –«ciutat més verda»-, Jordan ha recordat que es troba en marxa el Pla Cuidem Tortosa amb 180 mesures per millorar la via pública i es posarà en marxa un app perquè la ciutadania pot comunicar incidències. Es faran campanyes de civisme i neteja i es buscarà millorar la recollida selectiva iniciant l'any vinent una prova pilot de recollida porta a porta. En aquest àmbit s'inclouen els projectes d'una zona d'oci a l'avinguda de Lleida i les renovacions pendents de l'avinguda Generalitat i la rambla Catalunya.Per últim, l'epígraf «govern transformador» recull l'actualització del padró per evitar casos de frau fiscal en els tributs municipals, la inclusió de bonificacions socials per a impostos i taxes, clàusules socials en les contractacions, promoure la candidatura de Tortosa com a patrimoni de la humanitat o defensar el cabal mínim del riu Ebre.La voluntat de tot plegat, segons Jordan, és aconseguir un «model de ciutat més justa, més per a les persones, més pròspera, més amable». Considera que el calendari plantejat «és realista» i s'adaptarà a l'escenari d'inflació, increment d'interessos bancaris i cost de l'energia que marcaran els comptes municipals, així com la contenció de la despesa «prioritzant les accions més urgents i garantint la prestació dels serveis bàsics». Per a l'alcalde, a més, el PAM -que es podrà consultar íntegrament al web de l'Ajuntament- ha de ser també un «instrument de transparència i per retre comptes amb la ciutadania».