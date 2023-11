Denegada l'autorització per construir la central solar fotovoltaica Raspersolar 2, a l'Ametlla de Mar

El projecte, de 26,43 MW, va rebre una declaració d'impacte ambiental desfavorable

Actualitzada 06/11/2023 a les 11:06

El Departament d'Acció Climàtica ha denegat l'autorització administrativa i per construir la central solar fotovoltaica Raspersolar 2, de 26,43 MW, al terme municipal de l'Ametlla de Mar.El projecte, promogut per l'empresa Neosol Teconología y Reservas, SL, amb domicili social a Sevilla, va rebre una declaració d'impacte ambiental desfavorable per part de la Ponència d'Energies Renovables el 5 d'octubre passat. Diversos serveis de l'administració de la Generalitat, grups ecologistes, ajuntaments i empreses van presentar informes requerint condicionants per a la seva instal·lació o van pronunciar-s'hi desfavorablement.