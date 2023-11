La Comunitat de Regants de l'Ebre fa una valoració positiva de la campanya de l'arròs

D'altra banda, la Comunitat reclama que es facin efectives, al més aviat possible, els ajuts associats al Decret de Sequera

La Comunitat General de Regants de la Dreta de l'Ebre (CGRCDE) calcula que la producció d'arròs ha caigut aquest any, entre un 15 i un 20% de mitjana. Aquesta davallada s'ha produït al total de les zones, considerant que a Poblenou, les pèrdues han estat superiors, degut a que es tracta d'un terreny més arenós i salinitzat, motiu pel qual, la manca d'aigua ha estat més evident.Tot i aquestes xifres, des de la Comunitat de la Dreta es considera que els resultats han estat més positius del que es podia preveure inicialment, quan la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) va determinar que enguany reduirien, fins el 50%, els 27 m³ d'aigua que assigna a la comunitat per al reg. Aquesta complexa situació va generar un intens debat intern per valorar possibles actuacions, per tal d'optimitzar els recursos disponibles. Finalment, seguint les recomanacions dels estudis elaborats pels tècnics de la Comunitat, l'equip de govern va decidir engegar la solta d'aigua de manera intermitent (regar el 50% del temps amb el 100% de la concessió), un sistema d'alternança que s'ha mantingut durant tota la campanya.Segons Manel Ferré, president de la Comunitat de la dreta, «no podem estar contents quan en algunes zones la collita s'ha vist clarament afectada, però donades les circumstàncies, podem considerar que la situació no ha estat catastròfica i que hem pogut salvar una gran part de la producció».Per altra banda, la Comunitat de Regants reclama que es facin efectives, al més aviat possible, els ajuts associats al Decret de Sequera que s'atorguen des del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, per tal que permetin alleugerar part de les pèrdues, sobretot entre els productors d'arròs de les zones més afectades.