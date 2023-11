La CHE repara les escletxes i filtracions de l'assut de Xerta amb injeccions de resines i ciment

Les obres s'allargaran divuit mesos i tenen un cost de 993.000 euros, que pagaran regants i la hidroelèctrica

Actualitzada 03/11/2023 a les 08:37

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) repara les escletxes i filtracions de l'assut de Xerta aplicant injeccions de resina i ciment a l'estructura. Es tracta d'una actuació reclamada històricament per les comunitats de regants de l'Ebre amb l'objectiu d'evitar el progressiu deteriorament de l'estructura i l'agreujament dels danys amb el pas del temps. L'inici dels treballs, el 18 de setembre passat, ha deixat la insòlita imatge d'un assut totalment eixut per possibilitar tels treballs, que s'allargaran durant un any i mig -inclosos períodes de suspensió per garantir la funcionalitat i els usos-. Les obres tenen un cost de 992.768 euros, IVA inclòs, que hauran d'acabar pagant els usuaris -regants i la central hidroelèctrica de Xerta-.



Demanda històrica

Treballs intermitents

Segons la CHE, el període d'execució previst dels treballs de divuit mesos s'adaptarà en funció de la necessitat de garantir la funcionalitat de l'assut i els usos. Això significa que, per poder permetre el regadiu i el compliment del cabal ambiental, s'inclouen períodes de suspensió dels treballs durant diversos mesos de l'any.



Per als regants, el baix cabal del riu Ebre dels últims mesos i les restriccions de les dotacions de regadiu per la sequera que pateixen enguany faciliten tècnicament les condicions d'execució dels treballs en aquest moment i, al mateix temps, eviten interferències amb la gestió de l'aigua dels canals. «És un any força ideal per fer-ho. L'any passat o un altre sense restriccions, hauríem patit», ha admès la responsable jurídica de la Comunitat de Regants de l'Esquerra.



L'organisme de conca, que assumeix inicialment el cost de les operacions, l'acabarà traslladant als usuaris, segons preveu la llei i el reglament de Domini Públic Hidràulic. Tot i això, regants i hidroelèctrica podran fer front al pagament en un termini de 25 anys i sense haver d'abonar sense interessos, segons ha reconegut Bertomeu.

La CHE va adjudicar l'execució del projecte de conservació, consolidació i impermeabilització de l'assut de Xerta a l'empresa Altius Geotecnia y Obras Especiales, SL a finals del mes d'agost passat. Segons l'organisme de conca, les crescudes i avingudes del riu, així com la variació de cabal dels embassaments del tram final amb els canvis en el règim de la làmina d'aigua afecten l'estructura amb el pas del temps.Concretament, els treballs en marxa han de permetre reparar les erosions, filtracions i escletxes que pateix el mur i la coberta pel pas de l'aigua. Per aconseguir-ho, els tècnics implementen una pantalla d'injeccions des de la coronació de l'assut i executat en dues files paral·leles. Cadascuna d'aquestes fileres disposa de punts d'injecció cada dos metres.En la fila situada aigües amunt s'hi injectarà resina expansiva de poliuretà a una fondària de fins a 17 metres per consolidar i impermeabilitzar els materials. En les situades aigües avall s'efectuarà mitjançant la injecció de beurada de ciment a 16 metres per eliminar les fuites subterrànies d'aigua i arrossegaments de terrenys adjacents.També, precisen des de l'organisme de conca, el projecte permetrà actuar per frenar el deteriorament que pateixen les embocadures dels canals del marge esquerre i dret de l'Ebre pel pas del temps i el clima. Està previst netejar-los i reparar les fissures amb injeccions de ciment. També es recuperarà el tram de camí de servei.«És una obra que veníem reivindicant els usuaris de l'assut des de fa molts anys», ha remarcat la responsable del Departament Jurídic de la Comunitat de Regants de l'Esquerra, Eva Bertomeu. De fet, fa vuit anys, les dues comunitats de regants i la hidroelèctrica de Xerta van impulsar i finançar una prova pilot prèvia. No ha estat, però, fins aquest estiu quan la CHE va decidir licitar i adjudicar el projecte.Bertomeu ha recordat que l'assut de Xerta funciona com el «got» del qual poden beure els dos canals de regadius i que la seva funció també és imprescindible per a l'activitat de la hidroelèctrica. «Si l'estructura està debilitada i hi ha galeries tenim perill per a les nostres captacions. Aquest és un dels beneficis i l'altre és que en l'època que vivim qualsevol pèrdua d'aigua és innecessària i necessitem que no hi hagi pèrdues», ha subratllat.