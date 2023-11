El vent fa caure arbres i branques a Tortosa sense causar desperfectes greus ni ferits

La ciutat va patir ratxes de més de 110 km/h als volts de les deu de la nit

Actualitzada 03/11/2023 a les 13:14

El fort vent va provocar la caiguda d'alguns arbres a la ciutat de Tortosa aquest dijous a la nit. En concret, una palmera del parc Teodor González es va precipitar sobre la vorera de l'avinguda Generalitat, prop de les escales d'accés al recinte, i també van col·lapsar altres arbres al barri del Temple o Ferreries. També va fer caure un post de suport de la línia d'enllumenat a Sant Josep de la Muntanya. Els tècnics municipals han retirat ja bona part de l'arbrat arrencat i treballen per reparar totes les incidències de l'episodi en les pròximes hores. Les ratxes de vent va assolir un pic de 111 km/h, als volts de les deu de la nit, segons dades de l'AEMET.



El vent va bufar a la capital ebrenca per sobre dels 100 quilòmetre per hora des de darrera hora de la tarda fins a la mitjanit. Com ha detallat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, el vent ha provocat incidències a la via pública per la caiguda d'arbres i les branques que ha arrencat. El parc municipal Teodor González ha estat la infraestructura que ha registrat «més danys», amb el col·lapse d'una palmera que ha malmès un tros del mur del recinte, moltes branques dels eucaliptus trencades a la zona del carrer Rosselló, al costat de la nau del parc i també a la zona de l'àrea de joc de la Petanca, al Llac Vell.A l'avinguda Ferran d'Aragó, al Temple, el vent va fer caure un xop, i un altre arbre a la plaça Ausiàs March, i va arrencar nombroses branques d'arbres a diferents barris com Sant Llàtzer o Ferreries, sobretot a la zona de l'estadi municipal.