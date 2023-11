L'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta començarà en dos mesos

El nou edifici tindrà una única planta d'aparcament soterrat mentre que aquest divendres obre el pàrquing del Fossar

Actualitzada 02/11/2023 a les 14:05

Les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) començaran en dos mesos, cap a final o principi d'any. Per agilitzar l'inici dels treballs d'un projecte «complex» es demanaran llicències d'obres per trams. El projecte té un pressupost de 45 MEUR i un «ambiciós» termini d'execució de 22 mesos.El nou edifici tindrà quatre plantes i s'hi traslladarà part de les consultes externes, el servei de farmacologia, el bloc quirúrgic i l'àrea d'esterilització. El projecte escollit només contempla una única planta soterrada per al nou aparcament, en lloc de dues com es preveia inicialment. Mentrestant, aquest divendres es posa en marxa l'aparcament provisional de 400 places que s'ha instal·lat al Fossar del Sitjar.