Un ferit greu i un de lleu per una deflagració en un pis de Tortosa

Els Bombers han apagat un incendi en una cuina i han revisat envans i falsos sostres caiguts

Actualitzada 01/11/2023 a les 09:43

Una persona ha resultat ferida greu i una altra ha sofert lesions lleus per inhalació de fum per una deflagració aquest dimarts a la nit en un pis de Tortosa, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha enviat dues ambulàncies a la zona. El ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta i el lleu ha estat donat d'alta 'in situ'.Els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a un quart de deu i han enviat quatre dotacions terrestres a l'indret. Els efectius han revisat el bloc i han apagat un incendi a la cuina del pis afectat. Un cop apagat han comprovat envans i falsos sostres caiguts i han tallat els subministraments de la finca. Els veïns han sortit pel seu propi peu.