El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova els ajuts per compensar els pobles que no conformen la zona 1 del PENTA

La subvenció de 40.000 euros es destinarà a millorar infraestructures locals de Benissanet, Ginestar, Miravet i Rasquera

Actualitzada 31/10/2023 a les 12:49

El ple del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat per unanimitat aquest dilluns les bases per la concessió de subvencions per compensar els quatre pobles que no formen part de la zona 1 del PENTA. Es tracta dels municipis de Benissanet, Ginestar, Miravet i Rasquera. La convocatòria està dotada amb 40.000 euros i deriva del conveni que cada any signen l'ens comarcal i l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV). Els ajuts es destinaran a projectes de millora de les infraestructures locals de les quatre poblacions esmentades, ja que els seus ajuntaments no es poden acollir als ajuts derivats de l'aplicació dels plans d'emergència nuclear.



Per això, el Consell Comarcal gestiona anualment una partida, que reparteix a parts iguals entre els quatre municipis. En concret, de 10.000 euros per consistori. El termini per presentar els projectes és fins al 20 de novembre. Les obres hauran d'estar executades i justificades abans del 15 de desembre.