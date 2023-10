S'obre la licitació per al projecte de Rehabilitació i Millora de l'Eficiència Energètica de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

El projecte preveu un canvi significatiu en diverses instal·lacions del centre, alhora que la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Actualitzada 30/10/2023 a les 11:07

Infraestructures.cat, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la licitació per a la redacció del projecte bàsic i executiu, així com la posterior direcció de les obres per a la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'edifici de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Aquesta iniciativa, valorada en 700.428,67 €, i finançada a través dels fons del Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics de les Comunitats Autònomes (PIREP), vol millorar l'eficiència energètica, baixar consums en els edificis públics i transitar cap a les energies renovables.El projecte preveu un canvi significatiu en diverses instal·lacions clau del centre, incloent-hi, entre d'altres, calderes, producció de fred, climatització i la implementació d'una nova instal·lació de producció fotovoltaica. L'objectiu és reduir substancialment el consum energètic de l'edifici, fent un pas de gegant en la qualificació energètica de l'hospital i contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta per la sostenibilitat mediambiental i per les energies fotovoltaiques al voltant del sistema de salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu principal la transició cap a energies renovables en els centres d'atenció primària i hospitals del sistema de salut de Catalunya.Íngrid Roca, gerenta de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, ha valorat positivament «totes aquelles actuacions que ens puguin servir per actualitzar i modernitzar els centres de salut del territori, que ens permeten no només un estalvi energètic, sinó també reafirmar el compromís del Departament amb les energies netes i renovables».